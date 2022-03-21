Джамала спела гимн, а жена Кличко – песню о войне. В Берлине прошел масштабный концерт в поддержку Украины

В Берлине перед Бранденбургскими воротами 20 марта прошел самый большой концерт в поддержку Украины с начала войны под названием Sound of Peace ("Звуки мира"). Более 15 тысяч немцев пришли на мероприятие с антивоенными плакатами. К отечественным артистам присоединились украинская певица Джамала и супруга мэра Киева Наталья Кличко.

Концерт-митинг начался в 12:00 по местному времени и продлился до позднего вечера, пишет Berliner Zeitung. Его целью был сбор пожертвований для людей, пострадавших из-за военного вторжения России.

Как сообщают организаторы, всего было собрано более десяти миллионов евро.

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Для многотысячной публики, которая пришла на мероприятие с сине-желтыми флагами и плакатами с призывом остановить Путина, спел известный немецкий рок-музыкант Мариус Мюллер-Вестернхаген, а Паскаль Кравец исполнил популярную в 1981 году композицию "Почему существуют войны". Гитарист Майкл Патрик Келли объявил минуту молчания за мир.

Наталья Кличко, которая уже много лет живет в Берлине, обратилась к немцам и поблагодарила за поддержку ее родины, объяснив, как это необходимо сегодня.

"То, что сейчас происходит с моей страной, ужасно. Важно видеть массы, которые собираются здесь вместе. Важно видеть, что весь мир поддерживает Украину. Речь идет о скорейшем прекращении войны в нашей стране. Единством, если мы все встанем, мы этого добьемся. Украина сейчас борется за всех людей, за мир во всем мире", – произнесла супруга киевского мэра.

На Sound for Peace прозвучал и гимн Украины в исполнении Джамалы. Певица спела его а капелла по видеосвязи, поскольку сейчас находится в Турции.

Кроме того, на концерте выступил также российский музыкант Борис Гребенщиков, исполнивший песню "Дубровский", а также рэпер из РФ Noize MС.

Как писал OBOZREVATEL ранее, один из самых известных и престижных оперных театров мира "Метрополитен-опера" в Нью-Йорке дал благотворительный концерт в поддержку Украины. Начался он с гимна "Ще не вмерла..." в исполнении 23-летнего бас-баритона из Бердянска Владислава Буяльского.

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