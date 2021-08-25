Звезды украинского шоу-бизнеса спели вместе на 'Олимпийском' в кругу президента и первой леди. Видео

В Киеве в национальном спортивном комплексе "Олимпийский" прошел концерт, посвященный 30-летию независимости Украины, в котором приняли участи множество украинских артистов. Однако перед тем, как выступить на большой сцене, знаменитости собрались в VIP-ложе, где в кругу президента страны и первой леди спели хит Виктора Павлика.

Соответствующие кадры опубликовал украинский певец Сергей Бабкин на личной странице в Instagram. Он написал, что "не будет никого отмечать, поскольку звезд и так все знают" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как Сергей Бабкин общается с Владимиром Зеленским, а неподалеку от них стоит супруга главы государства Елена и разговаривает с певицей Олей Поляковой и политиком Кириллом Тимошенко.

Видео дня

На фоне также можно заметить певиц Тину Кароль, Наталью Могилевскую, телеведущего и нардепа Александра Скичко, а также других знаменитостей – они поют украинский хит Виктора Павлика "Ні обіцянок, ні пробачень".

К слову, концерт начался с 3D-шоу, которое иллюстрировало символику праздника. Сразу после этого на сцене появилась народная артистка София Ротару и спела "Червону руту" Владимира Ивасюка.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что во время "живого" выступления Кузьмы Скрябина на праздничном концерте людям на головы начали падать дроны.