Звезды, которых не узнать без макияжа. Фото

Звезды в кадре должны выглядеть безупречно, в этом им помогает тонна косметики, которую несколько часов наносят гримеры. Фанаты не узнают любимых кумиров без привычного макияжа.

OBOZREVATEL собрал фото знаменитостей, которые удивили натуральной внешностью. Естественная красота становится все более популярной в мире, поэтому Джей Ло, Маша Ефросинина, Джамала и другие девушки показали себя в соцсетях без грима.

Украинская актриса Ольга Сумская отличается необычайной природной красотой, которую женщина подчеркивает натуральным макияжем. Звезда выглядит очень молодо и мало кто знает, что выдающейся артистке 54 года.

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Телеведущая Лилия Ребрик поделилась фото без макияжа, на котором ее не узнали поклонники. Актриса на экране всегда появляется с красной помадой и яркими тенями.

Певица Джамала любит экспериментировать с образами: женщина часто меняет стиль одежды, прическу и макияж. Без косметики артистка выглядит великолепно.

Эмилия Кларк играла в сериале "Игра престолов" и многих известных фильмах. 34-летняя актриса удивила поклонников фотографией без макияжа, ведь в жизни женщина выглядит на десять лет моложе.

Выдающаяся актриса Ева Лонгория в возрасте 46 лет на экране выглядит просто великолепно. В жизни звезду редко кто узнает, ведь она почти никогда не красится.

Мария Ефросинина часто появляется на своей странице в Instagram без макияжа. Маша неоднократно подчеркивала, что она любит себя больше без косметики, ведь так ее никто не узнает на улице.

Поп-дива Дженнифер Лопес без косметики выглядит иначе, чем на сцене.

Украинская телеведущая Людмила Барбир прибегла к экспериментам и в прямом эфире шоу "Cніданок з 1+1". Она появилась без косметики, чтобы продемонстрировать естественную красоту.

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