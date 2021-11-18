Звезде турецких сериалов Бураку Озчивиту угрожает тюремный срок: что известно

На популярного 36-летнего турецкого актера Бурака Озчивита пожаловались в суд его коллеги по съемкам фильма "Основание: Осман". Они заявили, что Бурак в декабре прошлого года якобы вел себя агрессивно, унижал их и даже угрожал.

И пусть сам актер все отрицает, совсем скоро пройдет слушание в суде района Бейкоз (Стамбул) по иску в его отношении. Если его вина будет доказана, то ему грозит от трех месяцев до четырех лет тюрьмы, пишет NTV (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В обвинительном акте сообщается, что Озчивит вышел из своей гримерной палатки и начал оскорблять съемочную группу Мехмета К., Тургая А., Атакана О. и Окана Ш. Они подали жалобу и им назначили медиатора.

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Тогда стороны отказались урегулировать спор, а это значит, что появилась почва для судебного разбирательства.

В свою очередь, Бурак заявляет, что общался со своими коллегами хорошо, а пожаловались на него ненавистники.

"Любой, кто меня хорошо знает, понимает, что я не тот человек, который может кого-то проклясть. Эти люди используют мое имя, чтобы очернить меня", — цитирует актера издание.

Многие знаменитости и друзья поддержали актера, однако есть и те, кто настроены против. Например, репортер Бирсен Алтунташ уверена, что турецкого актера нужно осудить, чтобы в дальнейшем предотвратить подобные ситуации.

Коротко о знаменитости:

Бурак Озчивит – турецкий актер 1984 года рождения. Родился и вырос в Стамбуле (Турция). Получил огромную популярность благодаря ролям в телесериалах "Великолепный век" (2011—2013), "Королёк — птичка певчая" (2013—2014), "Чёрная любовь" (2015-2017) и "Основание: Осман" (2019—). С 2015 году строит отношения с актрисой Фахире Эвджен, на которой в 2017 году женился. В 2019 году у пары родился сын, его назвали Карран.

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