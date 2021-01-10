Звезда "Великолепного века" во второй раз стала мамой. Фото

Obozrevatel Люди 09:35, 10.01.2021

Немецко-турецкая актриса и звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли стала мамой второй раз. Знаменитость родила девочку восьмого января и назвала ее Лили.

О радостном событии 37-летняя Узерли сообщила поклонникам в Instagram. Знаменитость опубликовала несколько серий фотографий, на которых запечатлена она с новорожденной малышкой. Актриса показала, как кормит ребенка грудью и нежно обнимает.

"Вчера. 08.01.2021. Моя дорогая Лили Кои. Мы с папой рады приветствовать тебя в нашей семье. Мы так счастливы, что ты присоединилась к нам. Будь под защитой всегда", – подписала снимки знаменитость.

Мерьем Узерли с новорожденным ребенком.
Instagram Мерьем Узерли
Мерьем Узерли кормит новорожденную дочь грудью.
Instagram Мерьем Узерли

Стоит отметить, что у Мерьем Узерли уже есть дочка Лара от первых отношений с Джаном Атешем, которая родилась в 2014 году. Имя отца второго ребенка знаменитость пока не называет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная актриса Эмма Робертс стала впервые мамой. У звезды родился мальчик, которого назвали Родсом.

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