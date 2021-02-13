Звезда 'Танців з зірками' рассказала, как в студенческие годы потеряла ребенка

Украинская актриса и экс-участница "Танців з зірками" Дарья Петрожицкая рассказала о потере ребенка. Звезда призналась, при каких обстоятельствах у нее прервалась беременность.

У Петрожицкой случился выкидыш еще в студенческие годы. Об этом звезда сериала "Папик" рассказала в интервью Маше Ефросининой в передаче "Экзамен".

Знаменитость призналась, что беременность прервалась на третьем месяце. По словам актрисы, у нее случился выкидыш из-за несовместимой крови – разный резус-фактор плода и матери.

"Я забеременела. И не доносила буквально день до третьего месяца. Но свадьбу мы назначили, потому что... ну как же - будет ребенок! И так произошло, что случился выкидыш. Но свадьбу решили не отменять", – рассказывала артистка.

Кроме этого в интервью Петрожицкая рассказала историю о том, как у нее случился выкидыш.

"Я помню, что мы поехали в Севастополь отдыхать, вернулись назад. Я помню, что сказала: "Леша, ты поезжай домой, а я поеду в Чернигов маму проведаю". Я поехала, и меня, если честно, так трясло в маршрутке, и у меня заболел живот. Я приехала к маме и говорю "Что-то так болит". И под вечер меня забрала "скорая". Меня привезли в больницу, и у меня в три часа ночи началось кровотечение, и стал прямо адски болеть живот. И я помню тот момент, когда мне дают бумажку такую, что я отказываюсь от ребенка. А я рыдаю, и не отказываюсь... Раньше я очень боялась, когда узнала о беременности. Мне казалось, что меня отчислят из университета, и вообще вся жизнь окончилась, но - нет!" – призналась знаменитость.

Петрожицкая длительное время скрывала от публики свое горе, однако сейчас она решила рассказать об этом и дать советы тем, кто также столкнулся с такой ситуацией.

"Почему я готова сейчас рассказать эту историю, чтобы девочки, у которых такое случится – знали, что это не конец жизни. Потому что мне так казалось тогда, и еще несколько лет я праздновала день рождения этого ребенка. Он должен был родиться 18 февраля. И я каждый год об этом думала, что сейчас моему ребенку было бы столько-то лет... Нет. Все будет хорошо. И винить себя тоже не следует. Так случилось – значит так надо было. Это правда", – заявила звезда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда ''Сватов'' и ''Квартала'' Анна Саливанчук рассказала, как потеряла ребенка и вышла на сцену. Как оказалось, у актрисы замер плод на 15 неделе.