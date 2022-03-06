Звезда сериала 'Универ' назвала Путина 'конченным психопатом'

Популярная украинская актриса Анна Кузина, которая прославилась благодаря роли Яны Семакиной в российском комедийном сериале "Универ", назвала вооруженное вторжение Путина в Украину военным преступлением, а самого президента-диктатора прозвала "конченым психопатом" и "террористом". Со слезами на глазах знаменитость поблагодарила ВСУ за их героизм и спасенные жизни украинцев.

Смелое заявление Анна опубликовала на личной странице в Instagram. Среди поклонников артистки – большое количество россиян, от которых, как рассказала сама звезда, ей поступает немало гневных сообщений.

Кузина долгое время работала в Москве, однако последние годы жила и строила карьеру в родном Киеве. В своем обращении к гражданам страны-агрессора она отметила, что россияне дезинформированы, но должны знать правду. Артистка рассказала не только о полномасштабном военном вторжении 24 февраля 2022 года, но и вспомнила 2014 год на Донбассе.

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"Я хочу вам сказать, что Владимир Путин воюет в Украине. В 2014 году он развязал войну на Донбассе. Сейчас вторгся в Украину. И я заявляю, что он военный преступник. Он мировой террорист. То, что он делает – преступление против человечества", – прокомментировала Кузина.

Она призвала солдат из России и Беларуси отказываться идти воевать в Украину. Это, по мнению актрисы, сможет остановить войну и избежать ужасающих последствий для всего человечества.

"У руля России конченный психопат. У меня не хватит жизни и слов, чтобы отблагодарить Вооруженные Силы Украины. Дякую хлопці. Всім, хто боронить нашу державу. Я дуже вами пишаюся", – подытожила знаменитость.