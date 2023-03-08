Звезда сериала ''Уэнздей'' оконфузилась на красной дорожке в платье с глубоким декольте

20-летняя звезда сериала "Уэнздей" Дженна Ортега попала в конфуз на красной дорожке премьеры фильма "Крик 6", где она сыграла одну из ролей. К папарацци актриса вышла в коротком платье-смокинге с глубоким декольте, на котором красовалось синее пятно.

Видео дня

Очевидно, Ортега не заметила, что наряд загрязнился, поэтому открыто и смело позировала перед камерами. Редакторы журнала Glamour предположили, что причиной конфуза стал неосторожный автограф одному из фанатов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Для мероприятия в Нью-Йорке звезда выбрала откровенный образ и яркий макияж. На ней было мини-платье белого цвета, стилизованное под рубашку, с декольте до живота.

Изюминку наряду добавил "пиджак", спущенный с плеч, словно застегивавшийся на талии актрисы. Образ дополнили открытые босоножки на высоком каблуке.

Наряд выглядел стильно, но общий вид испортило синее пятно на груди Дженны Ортеги. Неопрятная одежда – редкость на красной дорожке, поэтому папарацци и западные СМИ быстро растиражировали конфуз.

Похоже, на автограф-сессии знаменитость подвела ручка, и она случайно посадила пятно на платье. Впрочем, неприятность исправили, поэтому на общих фотографиях с другими звездами пятна уже не видно.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Дженна Ортега рассказала о своем скрытом таланте. Невысокая красавица призналась, что неуверенность из-за роста заставила ее натренировать полезное умение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!