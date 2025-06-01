УкраїнськаУКР
русскийРУС

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Валери Махаффи умерла

Михаил Левакин
Люди
2 минуты
609
Звезда сериала 'Отчаянные домохозяйки' Валери Махаффи умерла

Обладательница премии "Эмми", звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Валери Махаффи умерла. Актрисе шел 71 год.

Видео дня

Как отметил агент Махаффи, женщина умерла в собственном доме в Калифорнии. Последние годы она болела раком, пишет ВВС.

Муж актрисы Джозеф Келл отметил, что "потерял любовь всей своей жизни, а Америка потеряла одну из своих самых очаровательных актрис".

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Валери Махаффи умерла

Имя Валери Махаффи в первую очередь связывают с телесериалом "Отчаянные домохозяйки", где во всех сезонах она сыграла роль Альмы Ходж. Однако актриса за 50-летнюю карьеру в кино сыграла множество ролей во многих полнометражных лентах.

Валери родилась в американской семье, которая в то время жила в Канаде, поэтому впервые Техас, где актриса прожила большую часть своей жизни, она впервые увидела подростком.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Валери Махаффи умерла

Ее имя впервые появилось в титрах киноленты в 1977 году – девушка сыграла в фильме "Скажи мне мое имя".

Как отмечает ее агент, актриса сознательно выбирала второстепенные роли в "большом кино", чтобы было больше времени на телесериалы. За свою карьеру Махаффи снялась в десятках телесериалов, включая медицинскую драму "Скорая помощь", сериал-антиутопию "Человек в высоком замке" и музыкальный сериал "Хор".

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Валери Махаффи умерла

В 1992 году Махаффи получила премию "Эмми" в номинации "Лучшая актриса драматического сериала" за роль Евы в американской черной комедии "Северная сторона".

Одна из ее последних ролей – роль мадам Рейнард в фильме 2020 года "Французский выход", за которую женщина была номинирована на премию Independent Spirit Award.

Другая – роль учительницы Виктории МакЭлрой в сериале "Детство Шелдона", спин-оффе "Теории большого взрыва".

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Валери Махаффи умерла

Как сообщал OBOZ.UA, американская актриса Лоретта Свит, известная по роли в сериале "Чертова служба в госпитале Мэш", умерла в возрасте 87 лет. Женщина ушла из жизни в своем доме в Нью-Йорке по естественным причинам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!