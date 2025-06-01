Обладательница премии "Эмми", звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Валери Махаффи умерла. Актрисе шел 71 год.

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Как отметил агент Махаффи, женщина умерла в собственном доме в Калифорнии. Последние годы она болела раком, пишет ВВС.

Муж актрисы Джозеф Келл отметил, что "потерял любовь всей своей жизни, а Америка потеряла одну из своих самых очаровательных актрис".

Имя Валери Махаффи в первую очередь связывают с телесериалом "Отчаянные домохозяйки", где во всех сезонах она сыграла роль Альмы Ходж. Однако актриса за 50-летнюю карьеру в кино сыграла множество ролей во многих полнометражных лентах.

Валери родилась в американской семье, которая в то время жила в Канаде, поэтому впервые Техас, где актриса прожила большую часть своей жизни, она впервые увидела подростком.

Ее имя впервые появилось в титрах киноленты в 1977 году – девушка сыграла в фильме "Скажи мне мое имя".

Как отмечает ее агент, актриса сознательно выбирала второстепенные роли в "большом кино", чтобы было больше времени на телесериалы. За свою карьеру Махаффи снялась в десятках телесериалов, включая медицинскую драму "Скорая помощь", сериал-антиутопию "Человек в высоком замке" и музыкальный сериал "Хор".

В 1992 году Махаффи получила премию "Эмми" в номинации "Лучшая актриса драматического сериала" за роль Евы в американской черной комедии "Северная сторона".

Одна из ее последних ролей – роль мадам Рейнард в фильме 2020 года "Французский выход", за которую женщина была номинирована на премию Independent Spirit Award.

Другая – роль учительницы Виктории МакЭлрой в сериале "Детство Шелдона", спин-оффе "Теории большого взрыва".

Как сообщал OBOZ.UA, американская актриса Лоретта Свит, известная по роли в сериале "Чертова служба в госпитале Мэш", умерла в возрасте 87 лет. Женщина ушла из жизни в своем доме в Нью-Йорке по естественным причинам.

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