Звезда сериала 'Остров любви' чуть не умер от приступа аллергии на борту самолета Emirates: разгорелся громкий скандал

Звезда британского реалити-шоу "Остров любви" Джек Фоулер чуть не умер в самолете компании Emirates, направляясь в Дубай, ОАЭ. У него произошла аллергическая реакция на орехи после того, как попросил обед у бортпроводницы. Сотрудница уверяла, что этого продукта нет в составе, но оказалось, что на самом деле есть.

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Актера срочно доставить в больницу после приземления, что спасло ему жизнь. Фоулер возмутился в Instagram по поводу небрежного отношения проводников авиакомпании к пассажирам. Emirates ситуацию не прокомментировали.

"Недавно я летел авиакомпанией Emirates, где мне дали орехи кешью. Я дважды сообщил стюардессе о своей аллергии на орехи, прежде чем мне предложили куриное карри. Мне не дали меню на выбор, вместо этого прямо спросили, что я хочу – курицу или рыбу. Я выбрал курицу. Когда я попросил курицу, я сказал бортпроводнику, что у меня сильная аллергия на все орехи. Тогда мне сказали, что в курином карри нет орехов. Когда мне принесли блюдо, я снова попросил ту же стюардессу проверить, и снова получил ответ, что в состав блюда не входят орехи. Доверяя ей, я начал есть куриное карри. Сразу мое горло перехватило, и дышать стало очень тяжело", – сообщил Фоулер.

Уже после начала реакции мужчина сообщил бортпроводнице, что не может дышать, но тогда снова его пытались заверить, что орехов в блюде нет.

"Только когда мой друг потребовал впервые увидеть меню, я понял, что это было "Сливочное куриное карри с орехами кешью", – рассказал мужчина.

Уже потом мужчине оказали медицинскую помощь: принесли баллоны с кислородом и укололи адреналин. Из-за риска умереть даже рейс прибыл в пункт назначения быстрее расписания.

"Это оставило мне реальную возможность умереть в самолете, поскольку я знал, что нуждаюсь в немедленной неотложной помощи. Мне дали пять баллонов кислорода, а также ввели адреналиновый шприц (Epi Pen). Я сказал пилоту: "Если вы не посадите этот самолет в ближайшее время я умру в этом самолете". Это заставило его ускорить полет", – продолжил он.

По прибытии Джек Фоулер был доставлен в больницу в Дубае, где стабилизировали его состояние.

"Emirates, этого недостаточно. Мне повезло, что у меня есть платформа для того, чтобы как можно больше людей узнали о вашей полной небрежности. Вы несете ответственность за своих пассажиров и их безопасность. Давать пассажиру еду, о которой дважды заявляли, что она может нанести серьезный ущерб, неприемлемо", – подчеркнул актер.

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