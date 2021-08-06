Звезда сериала 'Кухня' во второй раз стала мамой. Фото

Звезда российских сериалов, актриса популярного ситкома "Кухня" Мария Горбань во второй раз стала мамой. У нее родился сын, которого она назвала Ниланом.

Малыш появился на свет 5 августа. Соответствующий пост Горбань опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Любовь рождает любовь! Привет, Нилан! 05.08.2021", – трогательно подписала снимки актриса.

Стоит отметить, что сын Горбань родился в одной из клиник США, куда актриса с мужем Кириллом Зоткиным недавно прилетела.

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Сын Нилан – второй ребенок для актрисы. От предыдущего брака с осветителем Олегом Филатовым у нее есть дочь Стефания, которой сейчас семь лет.

Коротко о знаменитости:

Мария Горбань – российская актриса театра и кино, телеведущая.

В феврале 2010 года снялась в откровенной фотосессии для журнала Maxim, а в июне 2011 – появилась на обложке XXL. В апреле 2012 года стала соведущей программы "90×60×90" на телеканале "Россия-2".

Жила гражданским браком со словацким защитником московского "Локомотива" Яном Дюрицей. 22 октября 2013 года вышла замуж за осветителя Олега Филатова. 6 сентября 2014 года родила дочку Стефанию. В начале 2021 года Мария вышла замуж за Кирилла Зоткина.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Мария Горбань восхитила сеть соблазнительным снимком. На фото, которое артистка опубликовала на личной странице в Instagram, она позировала в пальто на голое тело.