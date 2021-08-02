Звезда сериала "Дикий ангел" показала, как выглядела в 15 лет. Фото

Популярная уругвайская певица и актриса, звезда сериала "Дикий ангел" Наталия Орейро показала архивный снимок, на котором позировала совсем еще юной девчонкой. Будущая знаменитость была запечатлена с кудрявыми волосами и объемной челкой.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала соответствующую публикацию. На архивном кадре Орейро появилась в коротком комбинезоне и джемпере белого цвета, который она решила дополнить длинными носками и спортивной обувью. Юная Орейро смотрела в объектив уверенным взглядом, а на лице у нее сияла искренняя улыбка (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Этой фотографией знаменитость решила сказать поклонникам о том, что стала частью кампании ЮНИСЕФ Подростки.

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"Это я в возрасте пятнадцати лет. Уже тогда я много работала и не заботилась о своем образовании… Сегодня, спустя столько лет, я бы сказала себе не торопиться и не пропускать стадии подросткового возраста, что у меня еще будет время, чтобы повзрослеть. Я бы посоветовала себе искать поддержку у взрослых членов семьи, ведь именно они могут помочь и сказать правильное слово. Как посол #unicefuruguay, я присоединяюсь к кампании Подростки, #NoEstánPerdidos, и хочу пригласить вас. Какой совет вы бы дали себе подростку?" – поинтересовалась актриса под постом.

Коротко о знаменитости:

Наталия Орейро – уругвайская актриса, певица и дизайнер. Мировую известность принесла главная роль в аргентинском сериале "Дикий ангел". Номинантка премии "Latin Grammy" 2001 года в категории "Лучший женский вокальный поп-альбом".

Она родилась 19 мая 1977 года в Монтевидео, Уругвай в семье парикмахера Мабель Иглесиас и коммивояжера Карлоса Орейро. Есть старшая сестра Адриана – дизайнер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталия Орейро устроила соблазнительную фотосессию, на которой продемонстрировала свои пышные формы. На кадрах она позировала в откровенном тигровом боди и ботфортах на шнуровке.