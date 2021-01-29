Звезда "Папиных дочек" обрезала волосы и сделала стрижку "под мальчика"

Звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович удивила фанатов новым образом. Так, артистка похвасталась стрижкой "под мальчика" с выбритыми висками.

Соответствующий снимок 34-летняя Карпович опубликовала в личных Instagram-сторис. На нем она позировала в мешковатой толстовке, джинсах и кедах. Свой образ Мирослава дополнила коричневой дубленкой (смотрите ниже).

"Косы сбрила... Пацанчик", – прокомментировала публикацию звезда.

Напомним, что артистка и раньше экспериментировала со своей шевелюрой, но на этот раз решилась на экстремально короткую стрижку. Карпович в разное время была с волосами средней длинны, с каре и даже со стрижкой "под горшок".

Мирослава Карпович – российская актриса театра и кино, модель, телеведущая. Обрела известность благодаря роли в ситкоме "Папины дочки", где она сыграла старшую сестру Марию Васнецову.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мирослава Карпович делилась с поклонниками пикантным фото. На нем она позировала в откровенном боди, продемонстрировав стройную фигуру.