Звезда "Папиных дочек" обрезала волосы и сделала стрижку "под мальчика"
Звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович удивила фанатов новым образом. Так, артистка похвасталась стрижкой "под мальчика" с выбритыми висками.
Соответствующий снимок 34-летняя Карпович опубликовала в личных Instagram-сторис. На нем она позировала в мешковатой толстовке, джинсах и кедах. Свой образ Мирослава дополнила коричневой дубленкой (смотрите ниже).
"Косы сбрила... Пацанчик", – прокомментировала публикацию звезда.
Напомним, что артистка и раньше экспериментировала со своей шевелюрой, но на этот раз решилась на экстремально короткую стрижку. Карпович в разное время была с волосами средней длинны, с каре и даже со стрижкой "под горшок".
Мирослава Карпович – российская актриса театра и кино, модель, телеведущая. Обрела известность благодаря роли в ситкоме "Папины дочки", где она сыграла старшую сестру Марию Васнецову.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мирослава Карпович делилась с поклонниками пикантным фото. На нем она позировала в откровенном боди, продемонстрировав стройную фигуру.