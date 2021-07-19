Звезда 'Квартала 95' Елена Кравец вышла на сцену со сломанной ногой. Видео

Украинская актриса и юмористка Елена Кравец несколько недель назад случайно сломала ногу, назвав неприятный инцидент "трагикомедией". Несмотря на сложное положение, звезда не сдалась и активно участвует в съемках концертов "Вечернего Квартала".

Так, недавно артистка снималась в новом концерте, где вышла на сцену со сломанной ногой. Соответствующее видео обнародовали поклонники Кравец в Instagram.

На кадрах видно, что знаменитость ходила по сцене на костылях и с одним тапком на левой ноге, а на правой у нее видно бинт.

Фанаты Кравец удивились такому поступку и стали уважать актрису больше, чем прежде. А также восхитились упорством своего кумира и пожелали скорейшего выздоровления.

Видео дня

"Невероятная и сильная женщина"

"Леночка, скорейшего выздоровления! Ну его эти штаны"

"Леночка, люблю за красоту, искренность, харизму и невероятную силу"

Как сообщал OBOZREVATEL, Елена Кравец запуталась в собственных широких брюках и ударилась об косяк двери в своем доме.