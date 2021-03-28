Звезда "Кривого зеркала" похудел на 50 кг и сделал пластику. Фото

Звезда юмористического проекта "Кривое зеркало" Александр Морозов решился на пластическую операцию и сделал абдоминопластику – подтяжку живота после того, как он похудел более чем на 50 килограмм.

На своей странице в Instagram Морозов опубликовал фото, как сейчас выглядит после пластической операции. На фотографии артист позировал в специальном черном бандаже в медицинском кабинете. Судя по снимку видно, что Александр не останавливается на похудении, к тому же он сменил имидж: отпустил бороду, проколол уши и убрал длинные волосы.

"Убрали кучу лишней кожи, обвисшей. На целый рюкзак для рыбалки. Но не отдали", – пошутил под снимками юморист.

В комментариях пользователи сети похвалили комика за отважный шаг и оставили множество комплиментов по поводу его внешнего вида.

"Сказать, что вы прекрасно выглядите, – ничего не сказать! Отлично", "Вот это сила воли, браво", "Тебя как будто отфотошопили", – отметили поклонники в Instagram.

Коротко о знаменитости: Александр Морозов – российский артист эстрады, юморист, клоун, телеведущий. Актер стал известным благодаря таким передачам как: "Смехопанорама", "Кривое зеркало", "Петросян Шоу". Артист также снимался в киножурнале "Ералаш".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Морозов уже делал операцию для того, чтобы похудеть. По его словам, он рискнул на такой шаг ради сохранения здоровья.