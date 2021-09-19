Звезда 'Крепостной' завела роман с Гариком Харламовым. Фото

Российская актриса, которая сыграла главную роль в украинском сериале "Крепостная" Катерина Ковальчук подтвердила роман с известным российским комиком Гариком Харламовым. Пара вместе появилась на открытии сети ресторанов HOT DOG BULLDOG.

На вечеринке Харломов и Ковальчук не скрывали своих чувств и вместе позировали на камеры фотографам. Весь вечер пара обнималась и о чем-то говорила. Об этом сообщает издание "СтарХит".

После того, как Харламов развелся со своей женой Кристиной Асмус, он длительное время не появлялся на публике с другой женщиной и скрывал свои отношения.

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Стоит отметить, что слухи о романе Харламова и Ковальчук появились после того, как они вместе сыграли в сериале "Гусар". Тогда пара никак не комментировала эту информацию.

Коротко о знаменитостях:

Катерина Ковальчук – молодая российская актриса, снялась в сериалах "Крепостная", "Гусар" и "Беспринципные".

Гарик Харломов – российский актер и резидент Comedy Club. Был женат на актрисе Кристине Асмус – пара состояла в браке 8 лет. У них есть общая дочь 7-летняя Анастасия. В 2020 году супруги разорвали свои отношения.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что российский комик Гарик Харламов подробно рассказал о причине развода с актрисой Кристиной Асмус. Тогда он заявил, что их дочь Анастасия до сих пор не знает о разводе родителей.