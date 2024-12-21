Звезда 'Крепостной' Анна Сагайдачная показала фигуру после родов и призналась, что помогло ей прийти в форму

Украинская актриса Анна Сагайдачная, которая недавно стала мамой во второй раз, похвасталась своей фигурой после родов. Звезда драматического сериала "Крепостная" отметила, что на 12 день после рождения дочери уже почти избавилась от животика благодаря спорту.

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Об этом 35-летняя актриса рассказала на своей странице в Instagram. Она показалась в облегающем оранжевом комбинезоне.

По словам Анны Сагайдачной, после появления на свет первенца Тимура, у нее был значительно меньший живот. А вот второе пополнения в семье сильнее изменило ее фигуру.

"Рассматриваю себя в зеркало. Смотрю, что после вторых родов у меня больший живот. Я вышла из роддома, а у меня такой живот был, как на пятом месяце. Ну прямо большой. После Тима у меня был гораздо меньше", – отметила звезда.

Однако Анна Сагайдачная очень спокойно относится к изменениям в своем теле, ведь уверена, что быстро вернет свою прежнюю фигуру. На самом деле, актриса уже почти достигла своей цели, поскольку, по ее словам, имеет лишь небольшой животик. Такой результат звезда получила благодаря постоянным тренировкам.

"Кстати, этому я обязана спорту. Потому что у меня очень классный пресс после пилонного спорта, и оно так быстро вернулось. И даже тот живот, который сейчас есть, по бокам вроде бы с прессом", – добавила Анна Сагайдачная.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что актриса Анна Сагайдачная родила второго ребенка и показала трогательную встречу старшего сына с новорожденным.

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