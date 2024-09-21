Звезда 'Голоса страны' рассказал, кто из известных артистов поддержал его во время лечения рака

Участник 7 и 11 сезонов украинского талант-шоу "Голос страны" Виктор Никифоров, болеющий раком, рассказал, от кого из известных коллег из шоу-бизнеса получил поддержку во время лечения. По словам певца, сценический псевдоним которого GORIM, состоянием его здоровья интересовались не только поклонники. Он поделился, что получал сообщения с ободрениями от Артема Пивоварова.

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Об этом исполнитель рассказал в интервью Weekend Show на Youtube-канале M1. Артист отметил: сейчас пытается сосредоточить внимание на создании позитивных песен, чтобы "добавить свет" в непростую жизнь.

"Очень много было хороших слов в комментариях. Артем Пивоваров написал. Он спросил, как я себя чувствую. Я сказал, что нормально. Он рассказал, что у него друг болел чем-то подобным", – отметил певец.

Виктор Никифоров признался, что ему было приятно получать большое поддержку в сложный период жизни.

Напомним, в начале августа этого года исполнитель GORIM поделился с аудиторией, что болеет лимфомой Ходжкина второй степени. Рак поразил лимфатическую систему юноши, однако он борется с недугом.

По словам Виктора Никифорова, он решил побриться налысо, чтобы "предугадать события", то есть выпадение волос из-за химиотерапии. Члены семьи певца уже боролись с онкологией, поэтому тяжелая болезнь для них "знакомая ситуация и пройденный этап".

Ранее OBOZ.UA писал, что экспидопечный Кароль рассказал, как певица отреагировала на его ошибку в "Голосе страны".

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