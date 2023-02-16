Звезда ''Глухаря'' Тарасова заявила, что ее чуть не убили в Донецке из-за пророссийской позиции: видимо, им нужно было устранить кого-то известного

Российская пропутинская актриса Виктория Тарасова, известная по роли майора Ирины Зиминой в сериале "Глухарь", пожаловалась, что чуть не погибла в Донецке, когда приезжала пропагандировать войну. Звезда всерьез предположила, что на нее могло быть совершено покушение.

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Дело в том, что в то время, когда она должна была ехать из гостиницы, город якобы обстреляли. Конечно, в этом путинистка обвинила украинских защитников, "хотевших убить кого-то известного". Слова Тарасовой передали росСМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Россиянка вспомнила, что во время недавнего визита во временно оккупированную Донецкую область, у нее поинтересовались, когда звезда "Глухаря" планирует уезжать из гостиницы.

"Меня почему-то это напрягло. Я сказала, что едем в 10, хотя мы должны ехать в 7 утра. Ровно в 10 произошел обстрел города. Я не говорю сейчас, что я такая крутая, на меня кто-то напал. Но кто его знает? Может им надо кого-то известного убить. Непонятно", – поразмышляла артистка.

Свою догадку она подкрепила рассказом об украинцах, которые "желают ей смерти" и пишут это в соцсетях. Актриса пожаловалась, что получает угрозы и оскорбительные слова из-за того, что поддерживает Кремлевский терроризм в Украине.

Как известно, Тарасова – ярая сторонница путинского режима. Она публично желала смерти президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявляя, что он "не заслуживает жизни", пропагандировала оккупацию, террор и бред о "преступлениях" украинских военных.

Стоит заметить, что с 2016 года Тарасова не добилась успехов в киноиндустрии, поэтому для рядового зрителя она так и осталась майором из "Глухаря". Учитывая это, не удивительно, что громкими заявлениями и фантазиями о покушении на убийство россиянка пытается привлечь к себе внимание.

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