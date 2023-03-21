Звезда фильмов ''Она — мужчина'' и ''Отличница легкого поведения'' попала в психушку после того, как бегала голой по улице

Популярная американская актриса Аманда Байнс, карьера которой закончилась в 2012 году из-за ряда скандальных выходок и проблем с законом, попала в психиатрическую больницу. Это случилось после того, как девушка разгуливала совершенно голой по улицам Лос-Анджелеса.

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Байнс страдает на биполярное расстройство. Бывший бойфренд актрисы рассказал в комментарии Page Six, что незадолго до инцидента знаменитость отказалась принимать необходимые лекарства.

По словам очевидцев, 36-летняя Аманда в обнаженном виде остановила проезжающий мимо автомобиль и сказала водителю, что у нее начался психотический приступ. После чего актриса сама позвонила в 911 – служба экстренной помощи доставила ее в полицейский участок, а оттуда Байнс госпитализировали в психиатрическую больницу.

Медики сообщили, что звезда пробудет под их присмотром минимум 72 часа.

Стоит отметить, что меньше года назад суд освободил актрису от восьмилетней опеки родителей. С 2022 года Байнс живет в общине для женщин, где должна вести "независимый" образ жизни и регулярно встречаться с управляющим менеджером.

Байнс относится к тому числу звезд, которых погубила ранняя слава. Она впервые заблистала на экранах еще в 13 лет, когда стала ведущей "Шоу Аманды". Позже девушка снялась в популярных кинокартинах: "Она – мужчина", "Чего хочет девушка", "Отличница легкого поведения", "Любовь на острове", "Сидни Уайт" и многих других.

В 2012-м знаменитость обвинили в трех ДТП и дали три года условно. А в 2018-м у Аманды диагностировали биполярное расстройство. Несколько курсов лечения дали краткосрочный результат. Актриса даже пробовала снова начать зарабатывать деньги, однако теперь не в киноиндустрии, а в бьюти – окончила курсы мастера маникюра. К сожалению, психическое здоровье звезды все еще остается нестабильным

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о других звездах, которых поражало биполярное расстройство. Среди них: Мэрайя Кери, Бритни Спирс, Мел Гибсон и другие. Подробности – в нашем материале.

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