Звезда "Эйфории" Барби Феррейра сбросила более 20 кг и обнажила живот на соблазнительных фото

Катерина Галущенко
Люди
2 минуты
Звезда 'Эйфории' Барби Феррейра сбросила более 20 кг и обнажила живот на соблазнительных фото

Американская актриса Барби Феррейра, известная ролью Кэт Эрнандес в сериале "Эйфория", продемонстрировала разительные изменения во внешности после значительного похудения. Звезда поделилась новыми снимками, на которых позирует в откровенном образе и демонстрирует часть тела, из-за которой люди часто комплексуют.

Видео дня

Актриса опубликовала серию соблазнительных фото в Instagram, где появилась в стильном наряде с обнаженным животом. На снимках Феррейра предстает значительно стройнее, чем в период съемок популярного сериала о подростках.

За последние полтора года Феррейри удалось избавиться от более 22 килограммов. Ранее при росте 173 сантиметра ее вес превышал 100 килограммов. Именно нестандартная для Голливуда внешность когда-то помогла актрисе получить популярность и сделала ее одной из заметных представительниц бодипозитива в индустрии.

В то же время актриса неоднократно говорила о критике, с которой ей приходилось сталкиваться из-за внешности. Феррейру обвиняли в якобы пропаганде нездорового образа жизни, однако она подчеркивала, что не собирается оправдываться за свое тело.

В сети также предполагают, что кардинальные изменения во внешности могут быть связаны с желанием актрисы перезапустить карьеру и получать новые, более разноплановые роли в кино.

Напомним, Феррейра также объявила, что больше не будет сниматься в сериале "Эйфория". Еще до начала работы над новым сезоном она сообщила, что покидает проект после четырех лет участия. По словам актрисы, такое решение было непростым, ведь она очень привязалась к своей героине.

Ранее OBOZ.UA писал, что 55-летняя звезда "Спасти рядового Райана" похудел на 15 кг для новой роли и раскрыл секрет идеального тела. Во время съемок фильма вес Деймона составлял около 76 кг, тогда как в обычной жизни он весит от 84 до 91 кг.

