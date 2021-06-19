Звезда "Друзей" продал одну из самых дорогих квартир Лос-Анджелеса: фото из "особняка в небе"

В сети показали самую дорогу квартиру 51-летней звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри в Лос-Анджелесе, которую актер продал не так давно за 21,6 миллиона долларов. Петхаус занимает весь сороковой этаж башни Century Tower.

О продаже "особняка в небе" Мэттью Перри подумывал уже давно: еще в 2019 году он хотел отдать петхаус за 35 миллионов долларов, однако сделка так и не заключилась, сообщает издание Los Angeles Times. Позже он опустил ценник до 27 миллионов, а затем до 23 миллионов. В конечном итоге актер смог продать особняк за 21,6 миллионов долларов. Это самая дорогая сделка в Южной Калифорнии с 2015 года.

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В последнее время Перри жил именно в этой квартире, площадью 863 квадратных метра, приобретенных в 2017 году. Особняк располагался в самом центре города: на территории было шесть спален, четыре ванные, несколько гостиных. Также был личный кинотеатр, винный погреб и две большие террасы, с видом на город.

Кроме того, Мэттью Перри имел доступ к тренажерному залу и бассейну, которыми оборудован небоскреб в Лос-Анджелесе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актер "Друзей" Мэттью Перри расстался со своей 29-летней невестой. Это произошло после трех лет отношений и спустя полгода после помолвки.