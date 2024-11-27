Звезда 'Дневников вампира' сыграет в сериале о российском вторжении в Украину: что известно о сюжете

Звезда "Дневников вампира", американский актер Пол Уэсли сыграет в минисериале "Невысказанное" (с англ. – "Unspoken") о полномасштабном вторжении России в Украину. Шестисерийный фильм был создан польским писателем Филипом Сичинским в соавторстве с украинкой Жанной Озирной.

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Об этом сообщает Deadline. Сериал рассказывает о путешествии героя Уэсли, бывшего солдата, ставшего таксистом в Польше. Получив звонок от своей жены из Киева в день вторжения РФ, он пытается вернуться на Родину, пересекая границы, чтобы вывезти семью в безопасное место в хаосе и невероятном терроре.

"Вдохновленный реальными событиями, происходившими в день российского вторжения, сериал проследит за поисками Пола по разрушенной войной местности, но сквозь его собственные внутренние битвы за стойкость", – говорится в описании. Триллер будет снят преимущественно на английском языке, а также на украинском и польском. Съемки фильма начнутся в Восточной Европе этой зимой.

"В мире, охваченном войной, я очень хочу показать человеческую сторону этого конфликта через призму одного человека и его семьи. Я надеюсь, что зрители присоединятся к борьбе Пола и вынесут из его путешествия что-то значимое о жизни, ценностях и стойкости, а также понимание человеческого духа под давлением обстоятельств", – сказал актер.

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