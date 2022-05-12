Звезда 'Дизель шоу' Яна Глущенко расплакалась на словах о единстве украинцев. Видео

Юмористка, участница студии "Дизель Шоу", Яна Глущенко, которая из-за войны уехала с детьми в Европу, со слезами на глазах рассказала, что ее до глубины души тронуло единство украинцев. По словам артистки, люди очень сильно помогают друг другу.

В интервью программе "Зірковий шлях" Глущенко рассказала, что вместе с коллегами собирает средства для защитников Николаева. Необходимая сумма – 70 тыс. долларов. По ее словам, осталось собрать еще немного (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"Я всегда говорила, что Украина – это очень крутой народ. И насколько все вместе помогают всем! Это бесценно", – плача подчеркнула Глущенко.

Также она добавила, что помогает в войне с РФ информационно и финансовою Звезда записывает разные ролики о том, что на самом деле происходит в Украине.

Стоит отметить, что, рассказывая о том, как изменилась ее жизнь, Глущенко практически все время плакала.

Как сообщал OBOZREVATEL, Глущенко рассказала, что узнала о начале полномасштабного вторжения РФ в Украину ночью, когда в ее спальню выломали дверь собаки. По словам актрисы, в тот момент домашние любимцы тряслись, а поодаль были слышны взрывы.