Звезда 'Дизель Шоу' в третий раз станет отцом: о беременности жены он узнал от старшего сына

Актер украинской развлекательно-юмористической программы "Дизель Шоу" Александр Бережок снова станет папой. Супруга комика показала свой округлившийся живот и рассказала подписчикам в соцсятях, что узнала о беременности необычным способом – от старшего ребенка.

О том, что в семье ожидается пополнение, Алена Бережок сообщила на личной странице в Instagram. Сейчас пара воспитывает двоих сыновей – Глеба и Луку, а еще один малыш должен появится весной 2022 года.

Супруга 42-летнего артиста поделилась с подписчиками, что у пятилетнего Глеба есть некие экстрасенсорные способности. Случаи, когда мальчик мог видеть будущее или другие паранормальные явление, случались и раньше. Однако крайний раз он особенно удивил родителей.

Видео дня

"Муж рассказал историю, как Глеб сообщил ему о будущем малыше. Я тогда была в Одессе, ждала "эти дни" и была в неведении, что внутри меня уже живет малыш. По возвращению домой, Глеб с серьезностью сказал, что слышал его в животике. После этого я решила сделать тест и мы с мужем опешили", – вспомнила экс-модель.

На снимке, которым Алена поделилась с поклонниками, она позирует в черном боди, положив руку на живот. Фотосессия проходила в зале для занятий хореографией. Будущая многодетная мама написала, что собирается посвятить себя семье и детям, а обо всех этапах своей беременности пообещала рассказывать в личном блоге.

Также Бережок отметила, что пока не знает пол будущего ребенка, а старший сын "еще не определился – путается в показаниях".

Коротко о звезде:

Александр Бережок – 42-летний украинский шоумен, актер, ведущий, сценарист, участник "Дизель Шоу". Родился 14 июня 1979 года в Николаеве. В 2008-м присоединился к команде "Квартал 95" как автор и сценарист. Вместе с Егором Крутоголовым, Михаилом Шинкаренко, Евгением Гашенко они писали шутки и номера для "Вечернего квартала". С 2013-го начал сотрудничать с каналом ICTV. Широкую известность получил как участник проектов "Дизель Студио".

Ранее OBOZREVATEL писал, что певица Руслана в одном из эфиров на телевидении намекнула, что беременна. Она заявила, что это "самая большая мечта", над которой она работает.