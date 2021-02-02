Звезда 'Дизель шоу' Крутоголов умилил сеть архивными снимками с сыновьями

Руководитель и актер "Дизель шоу" Егор Крутоголов поделился с поклонниками снимками, на которых показал своих сыновей Льва и Максима. Так, разница между фото девять лет.

Соответствующие кадры знаменитость опубликовал на своей странице в Facebook. Крутоголова засыпали комментариями.

Так, актер "Дизель шоу" сделал репост поста своей жены, в котором она показала снимки, где изображены их сыновья. Женщина предложила пользователям сети угадать, кто где.

Стоит отметить, что оба фото очень похожи. Они сделаны в черно-белом формате, но разница между ними в девять лет.

В комментариях многие поклонники сразу же угадали, кто и на каком снимке из сыновей изображен. Кроме того, пользователи сети восхитились красотой мальчиков.

"Ну, миленькие!", "У Левы глазки совсем другие, бусинки", "На правом фото – Лева, а на левом с папой – Максим!", "Сразу видно! Максик слева с папой, а Левик справа!" – пишут люди.

Напомним, Егор Крутоголов – украинский телеведущий, актер, художественный руководитель "Дизель Студио", участник "Дизель шоу". С 2006 года женат на Екатерине Крутоголовой. В 2010 году родился сын Лев, а 8 сентября 2019-го – сын Максим.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Егор Крутоголов объяснил, почему проект "Дизель шоу" будут показывать на российском ТВ. Артист прокомментировал ситуацию в социальных сетях.