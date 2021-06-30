Звезда 'Чудо-женщины' Галь Гадот стала мамой в третий раз. Фото

Израильская актриса, звезда фильма "Чудо-женщина" Галь Гадот стала мамой в третий раз. У знаменитости родилась девочка, которую назвали Даниэлой.

Она также опубликовала первое фото малышки. Соответствующий снимок звезда разместила на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Гадот родила третьего ребенка от бизнесмена Ярона Версано. На новом фото изображены дочери актрисы 9-летняя Альма и 4-летняя Майя.

"Моя милая семья! Я не могу быть более благодарной и счастливой (и усталой). Мы все рады приветствовать Даниэлу в нашей семье. Я посылаю всем вам любовь и здоровье", – подписала кадр знаменитость.

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Коротко о знаменитости:

Галь Гадот – израильская актриса и модель, наиболее известна по ролям в фильмах "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Лига справедливости", "Чудо-женщина", "Шпионы по соседству", а также серии фильмов "Форсаж".

С 2008 года Гадот замужем за бизнесменом Яроном Версано, с которым встречалась два года до их свадьбы. У супругов есть две дочери – Альма и Майя.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский артист 55-летний Виктор Павлик и его 27-летняя супруга Екатерина Репяхова стали родителями. У пары родился сын.