Звезда 'Бэтмена' Джордж Клуни раскрыл, какая плохая привычка может убить его: потерял 8 родственников из-за этого

Голливудский актер Джордж Клуни, известный по роли в "Бэтмене" и множестве других культовых фильмов, рассказал о своей сложной борьбе с курением. Несмотря на то, что он потерял восемь членов своей семьи из-за рака легких, звезда все же вернулся к этой привычке ради подготовки к своей новой роли.

Видео дня

В интервью New York Times он признался, что готовится к спектаклю "Спокойной ночи, и удачи", театральной адаптации его же фильма 2005 года. Для роли журналиста Эдварда Р. Марроу, который был упорным курильщиком, актер вынужден курить. Клуни признался, что пытается скрывать эту вредную привычку от своих детей и выходит на улицу, чтобы сделать несколько затяжек.

"Восемь дядей и теток умерли от рака легких – это большая беда", – рассказал актер.

Знаменитость уточнил, что намерен перейти на травяные сигареты, когда официально начнет выступать на сцене следующего месяца.

Он отметил, что его семья имеет трагическую историю, связанную с курением: восемь его дядей и теток, в том числе знаменитая певица и актриса Розмари Клуни, умерли от рака легких. Однако его отец, никогда не куривший, сейчас здоров и имеет 91 год.

"Мой папа единственный, кто не курил, и ему 91", – добавил Джордж Клуни.

В фильме "Спокойной ночи, и удачи" он уже сталкивался с критикой из-за сцен с курением, однако отстаивал их историческую достоверность.

"Я ответил: "Ну, они все умерли от рака легких – вы не можете не делать то, что является фактической правдой", – сказал актер.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинец Александр Рудинский снялся в шпионском сериале Джорджа Клуни "Агентство". Премьера первых двух эпизодов состоялась 29 ноября на стриминговом сервисе Paramount+.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!