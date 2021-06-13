'Золота Дзиґа-2021': названы все победители премии

Украинская киноакадемия в субботу, 12 июня, назвала победителей в различных номинациях награждения премией "Золота Дзиґа"-2021. Участие в нем принимали все кандидаты, успевшие заявить о своих работах до 28 февраля.

Кроме членов жюри, голосовать за фаворитов в этом году могли и сами кинозрители, сообщили на сайте академии. Получивший наибольшее число голосов по ту сторону экрана, стал лауреатом "премии зрительских симпатий".

Итак, в рамках церемонии награждения "Золота Дзиґа"-2021 победителями стали:

Лучший фильм — Атлантида;

Лучшая режиссерская работа — Валентин Васянович ("Атлантида");

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Лучшая мужская роль — Юрий Кулинич ("Погані дороги");

Лучшая женская роль — Марина Кошкина ("Забуті");

Лучший полнометражный документальный фильм — "Земля блакитна, ніби апельсин";

Лучший сценарий — Наталья Ворожбит ("Погані дороги");

Лучший короткометражный анимационный фильм — "Історія України за 5 хвилин";

Лучший дизайн костюмов — Отенко Галина, Керо Мария ("Толока").

"Зрительские симпатии" заслуженно получил режиссер Миша Костров за свою известную работу "Пекельна Хоругва".

Ранее OBOZREVATEL освещал события и победы на церемонии главной премии в мире киноискусства "Оскар" в 2021 году.