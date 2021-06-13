"Золота Дзиґа-2021": названы все победители премии
Украинская киноакадемия в субботу, 12 июня, назвала победителей в различных номинациях награждения премией "Золота Дзиґа"-2021. Участие в нем принимали все кандидаты, успевшие заявить о своих работах до 28 февраля.
Кроме членов жюри, голосовать за фаворитов в этом году могли и сами кинозрители, сообщили на сайте академии. Получивший наибольшее число голосов по ту сторону экрана, стал лауреатом "премии зрительских симпатий".
Итак, в рамках церемонии награждения "Золота Дзиґа"-2021 победителями стали:
Лучший фильм — Атлантида;
Лучшая режиссерская работа — Валентин Васянович ("Атлантида");
Лучшая мужская роль — Юрий Кулинич ("Погані дороги");
Лучшая женская роль — Марина Кошкина ("Забуті");
Лучший полнометражный документальный фильм — "Земля блакитна, ніби апельсин";
Лучший сценарий — Наталья Ворожбит ("Погані дороги");
Лучший короткометражный анимационный фильм — "Історія України за 5 хвилин";
Лучший дизайн костюмов — Отенко Галина, Керо Мария ("Толока").
"Зрительские симпатии" заслуженно получил режиссер Миша Костров за свою известную работу "Пекельна Хоругва".
Ранее OBOZREVATEL освещал события и победы на церемонии главной премии в мире киноискусства "Оскар" в 2021 году.