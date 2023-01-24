''Знаю это изнутри'': жена Решетника назвала причину расставания ''холостяка'' и Лозовицкой

Супруга неизменного ведущего романтического шоу "Холостяк" Кристина Решетник ответила на самый интересующий ее аудиторию вопрос. Фанаты звездной семьи продолжают спрашивать, какова настоящая причина расставания бизнесмена Алекса Топольского и 26-летней модели Екатерина Лозовицкой.

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Девушка решила приоткрыть завесу тайны и рассказать в Instagram то, что было скрыто от глаз зрителей. Кроме того, она раскритиковала главного героя проекта, отметив, что мужчина всегда должен контролировать эмоции и отвечать за свои слова (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Подписчик задал вопрос Кристине, чего не хватило Кате и Алексу, чтобы сохранить отношения после реалити. Последовал ответ: "Я вам скажу следующее, потому что знаю это изнутри. Если в обычной жизни тяжело прижиться вместе, то после "Холостяка" эта сложность умножена на 10000. До этого были перелеты, подарки, эмоции, адреналин, конкуренция. И тут в один прекрасный момент все резко меняется".

Она продолжила – серые будни не всем под силу пережить, у каждого разные ожидания от отношений. По ее словам, кто-то не проходит испытание славой, кто-то путает желаемое с действительным.

Любимая Решетника не скрыла, она была в шоке от признания Топольского, который заявил, что часто думал про финалистку шоу Александру Мудрую. "Катя и Алекс были и правда красивой парой. Но ответ Алекса на пост-шоу про Сашу, что он про нее думал – Боже, как это было обидно и унизительно слышать. Хочется, чтобы мужчины всегда сохраняли свое лицо", – написала жена телеведущего.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, одна из участниц 12 сезона "Холостяка" Виктория Варлей призналась о своем аборте. Актриса забеременела, когда ей было 32 года и была вынуждена избавиться от ребенка по рекомендациям врачей. Девушка очень хотела сохранить плод.

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