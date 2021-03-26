Роналду, Диаз, Кардашьян и другие: кому суррогатное материнство помогло стать родителями

Многие знаменитости ставят карьеру на первый план, а семью – на второй. Иногда процесс деторождения связан со сложностями, но они не остановили этих звезд в желании стать родителями.

OBOZREVATEL собрал известных людей, которые прибегали к услугам суррогатных матерей и гордятся этим.

Кэмерон Диаз стала мамой, благодаря суррогатному материнству. Instagram/camerondiaz

В 2020 году стало известно, что Кэмерон Диаз и Бенджи Мэдден наконец стали родителями – их дочку родила суррогатная мать. Диаз поделилась, что ее рождение – самое большое чудо в жизни.

Ким Кардашьян и Канье Уэст дважды стали родителями при помощи суррогатной матери. Instagram/kimkardashian

Третий ребенок Ким Кардашьян и Канье Уэста – дочь Чикаго – появилась на свет благодаря суррогатной матери в 2018 году. Уже в 2019 пара вновь стала родителями сына Псалма, которого тоже выносила суррогатная мать. Супруги также воспитывают дочь Норт и сына Сэйнта. Их Кардашьян родила сама, но после вторых родов у звезды начались проблемы со здоровьем.

Сара Джессика Паркер прибегла к услугам суррогатной матери. Instagram/sarahjessicaparker

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик впервые стали родителями в 2002 году. После этого им не удавалось расширить семью, пока пара не обратилась к суррогатной матери. Семейство пополнилось сразу двумя дочерьми.

Николь Кидман и Кейт Урбан прибегли к услугам суррогатной матери. Instagram/nicolekidman

Будучи матерью троих детей, Николь Кидман ошеломила мир новостями о том, что снова стала матерью. Как выяснилось, дочку выносила суррогатная мать.

Элтон Джон имеет двух сыновей от суррогатной матери. Instagram/eltonjohn

Известный британский певец Элтон Джон и его супруг Дэвид Ферниш присутствовали при родах обоих сыновей. Детей с разницей в три года выносила суррогатная мать.

Криштиану два раза стал отцом благодаря суррогатной матери. Instagram/cristiano

Футболист Криштиану Роналду прибегал к услугам суррогатных матерей дважды. В 2010 году появился первенец Роналду – Криштиану-младший, а в 2017 он стал отцом близнецов Маттео и Евы.

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