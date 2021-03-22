Знакомая Кароль рассказала, как снимала с певицей квартиру и какой она была соседкой. Видео

Украинский хореограф, звезда "Танців з зірками" Яна Заец призналась, что в студенческие годы снимала квартиру с Тиной Кароль. Она отметила, что певица всегда была очень трудолюбивой.

Такими подробностями Заец поделилась в третьем эпизоде шоу пародий "Липсинк баттл", куда пришла поддержать своего друга Иракли Макацарию. Танцовщица добавила, что Тина постоянно писала музыку и мало спала (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Я помню, как в три часа ночи будила, говорила: "Послушай, пожалуйста, я написала". Это Тина писала песни. Она спала по два-три часа. Это человек, который жил и хотел стать артисткой. Я только хочу сказать, что сейчас мало артистов, которые вот так работают, как работала Тина Кароль", – заявила Заец.

В свою очередь и Тина вспомнила, какой соседкой была Заяц. В частности Кароль хорошо помнит, что у Яны всегда был "офигенный пресс".

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Тина Кароль заявляла, что решила изменить сценический образ. По ее словам, это феминистка, сильная, строптивая, танцевальная, немного агрессивная, знающая себе цену женщина.