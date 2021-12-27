Злата Огневич засветилась на публике сразу с двумя участниками 'Холостячки'

Популярная украинская певица, главная героиня "Холостячки-2" Злата Огневич засветилась с участниками романтичного проекта на финале шоу "Україна має талант". Знаменитость позировала вместе с Дмитрием Шевченко и Максимом Тарапатой.

Соответствующие кадры она опубликовала на личной странице в Instagram-stories. "У меня сегодня лучшая компания! Завидуйте мне!", – говорила певица (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованных кадрах Злата Огневич позировала в ярком розовом пиджаке и черном корсете, который отлично подчеркнул формы артистки.

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Также можно увидеть, что по левую сторону певицы сидит Максим Тарапата, а по правую – Дмитрий Шевченко.

"У меня два фаворита – Дима или Миша. У меня сердце разрывается", – сказала за кадром Огневич.

В свою очередь, Максим Тарапата с юмором прокомментировал: "У Златы разрывается сердце… Опять! Где-то я уже это слышал". Таким образом, он намекнул на финал проекта "Холостячка-2", когда главная героиня выбирала между Андреем Задворным и Дмитрием Шевченко.

Отметим, что певица и двое мужчин посмеялись с шутки, что означает дружбу между ними, и что никаких обид нет.

Коротко о знаменитости:

Злата Огневич – 35-летняя украинская певица и телеведущая. Родом из Мурманска (Россия). Представляла Украину на песенном конкурсе Евровидение в 2013 году. Была участницей латино-бэнда, а также вокалисткой Государственного ансамбля песни и пляски ВСУ.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Злата Огневич показала свои апартаменты, в которых они скрывались с победителем шоу Андреем Задворным. Также мы писали о том, что в субботу, 26 декабря состоялся финал шоу "Україна має талант". Его победителем стал 13-летний Артем Фесько.