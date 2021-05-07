Злата Огневич запела в новом жанре и выпустила песню на английском
Украинская исполнительница Злата Огневич, которая стала главной героиней реалити "Холостячка", порадовала поклонников весенней премьерой. Так, она презентовала англоязычный трек совместно с артистом Shnaps.
О выходе новой песни рассказала сама певица, опубликовав соответствующее stories на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).
Композиция получилась ритмичной и зажигательной, ее смело можно отнести к жанру танцевальных поп-треков.
Кроме того, коллаборация Златы с артистом Shnaps стала полной неожиданностью для фанатов, ведь такой стиль исполнения для Огневич является абсолютно новым.
Коротко о знаменитости:
Злата Огневич – украинская певица и телеведущая. Представительница Украины на конкурсе песни "Евровидение 2013". Заслуженная артистка Автономной Республики Крым.
Настоящее имя звезды Инна. По словам певицы, ей всегда хотелось, чтобы сценическое имя было связано с ее корнями. По папиной линии у Огневич много кровей: сербы, венгры, один прадедушка даже был итальянцем.
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