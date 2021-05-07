Злата Огневич запела в новом жанре и выпустила песню на английском

Украинская исполнительница Злата Огневич, которая стала главной героиней реалити "Холостячка", порадовала поклонников весенней премьерой. Так, она презентовала англоязычный трек совместно с артистом Shnaps.

О выходе новой песни рассказала сама певица, опубликовав соответствующее stories на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Композиция получилась ритмичной и зажигательной, ее смело можно отнести к жанру танцевальных поп-треков.

Кроме того, коллаборация Златы с артистом Shnaps стала полной неожиданностью для фанатов, ведь такой стиль исполнения для Огневич является абсолютно новым.

Коротко о знаменитости:

Злата Огневич – украинская певица и телеведущая. Представительница Украины на конкурсе песни "Евровидение 2013". Заслуженная артистка Автономной Республики Крым.

Настоящее имя звезды Инна. По словам певицы, ей всегда хотелось, чтобы сценическое имя было связано с ее корнями. По папиной линии у Огневич много кровей: сербы, венгры, один прадедушка даже был итальянцем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рэпер Баста (Василий Вакуленко), которого ранее заметили в Киеве, презентовал клип на песню "Война". Он записал трек совместно с музыкальной группой Therr Maitz.