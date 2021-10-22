Злата Огневич внезапно попрощалась с участником на шоу 'Холостячка-2'

В пятницу, 22 октября, во время шестого выпуска украинского шоу "Холостячка-2" на телеканале СТБ участник Владислав Ясько неожиданно покинул проект. Главная героиня Злата Огневич попрощалась с ним, после того, как он прошел проверку на полиграфе.

На детекторе лжи он заявил, что все еще общается с экс-возлюбленной, а также, что не готов создать семью со Златой Огневич. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира выпуска (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Ведущий реалити-шоу Григорий Решетник пригласил троих мужчин на проверку полиграфом, поскольку подозревал, что именно они не честны с главной героиней романтического шоу.

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Роман Свечкоренко, Андрей Задворный и Владислав Ясько прошли детектор лжи и ответили на вопросы о женитьбе, предательстве "холостячки" во время съемок проекта и о прошлых отношениях одного из мужчин.

Как оказалось, Владислав все еще общался со своей экс-возлюбленной во время проекта, а также он заявил на полиграфе, что не смог бы в скором времени строить семью со Златой.

Последний оказался не до конца честным со Златой и постоянно уходил от ответов. Поэтому певица приняла решение, чтобы он покинул проект.

Что известно об участнике:

Владислав Ясько – предприниматель, блогер. Родился в 1995 году в Харькове. Первая работы была в магазине одежды и сувениров из Китая. На первую зарплату купил фотоаппарат, после чего работал фотографом. В Instagram на него подписаны 324 тысячи человек.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что участник "Холостячки 2" бизнесмен Андрей Задворный в третьем выпуске реалити получил право на индивидуальное свидание со Златой Огневич, на котором достаточно резко пошутил. Во время экстремальных катаний он назвал главную героиню курицей.