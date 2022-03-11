Зи Фамелу покинула Украину после проблем с пересечением границы

Украинская певица Зи Фамелу, ранее известная как Борис Апрель и Зианджа, все-таки уехала из Украины, на которую напала РФ, после проблем с пересечением границы. Изначально артистку не выпускали из страны, поскольку в паспорте она – мужчина.

Как известно, согласно закону Украины, в военное время мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от профессий, не могут покинуть территорию страны. Сегодня Зи Фамелу в своих Instagram-storiеs сообщила, что выехала с родины "альтернативным путем".

"Я жива, в безопасности, просто очень заболевшая после пересечения границы альтрнативным путем. Не могу поделиться деталями или локацией, вскоре смогу рассказать подробнее, что произошло", – поделилась звезда.

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Также знаменитость поблагодарила за слова поддержки поклонников, которые переживали за нее.

Отметим, ранее на границе экс-Борис Апрель столкнулась с буллингом и предвзятым отношением со стороны пограничников, которые не захотели выпускать ее из Украины.

"Я пытаюсь сделать что-то, чтобы мне помогли и вытащили отсюда. Мне здесь угрожает опасность! Меня называют здесь "Боречка". "Боречка, что же ты сюда пришел? Мы сейчас тебя возвращаем обратно". Я не знаю, что делать. Мне срочно нужна помощь, потому что здесь все настроены трансфобно и гомофобно", – рассказывала несколько дней назад Зи Фамелу.

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