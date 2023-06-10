'Живут в другой реальности': Бабкин признался, общается ли с родственниками из РФ, и показал встречу с родителями

После начала полномасштабного вторжения украинский музыкант Сергей Бабкин вместе с семьей выехал в Германию. Певец дает благотворительные концерты по всему миру и помогает ВСУ. В июне 2023 года он вернулся в Украину, посетил родной Харьков, и конечно же, встретился с родителями. К слову, мама и отец знаменитости – родом из Белгородской области. Некоторые родственники исполнителя продолжают жить в России до сих пор.

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Об этом стало известно из интервью "24 канала". Как рассказал Бабкин, он оборвал все связи с родственниками из страны-террориста в первый месяц войны. Они зазомбированны настолько, что воспринимают каждый террористический акт РФ, как подтверждение их правоты.

"Мы прекратили общение в первый месяц после вторжения. Все равно говорить невозможно, потому что люди живут в другой, искаженной реальности. Чтобы не происходило, для них это будет только подтверждение их правоты", – сказал Сергей Бабкин.

Он отметил, что последний раз был в Российской Федерации семь лет назад. Артист не отрицает, что россияне, поддерживающие Украину, могут посещать его концерты, ведь сейчас в Европе очень много граждан соседнего государства.

"Во время гастролей у нас, как правило, очень плотное расписание: самолет или поезд – гостиница – концертная площадка. Так что в условиях "дикой природы" никого не наблюдаем. Думаю, что те россияне, которые поддерживают Украину, приходят на концерты, потому что у меня и у 5'nizza там было очень много поклонников", – объяснил певец.

Деньги с благотворительных концертов семья Бабкиных перечисляет в фонды и 127-й отдельной бригаде ВСУ ТрО города Харькова. По словам Сергея, общая сумма его донатов превысила 300 тысяч евро.

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