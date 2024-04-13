Жил с 'Мисс Европа' и выставил Киркорова посмешищем: интересные факты о Роберто Кавалли, чьи наряды покорили мир

Смерть итальянского модного гуру Роберто Кавалли в возрасте 83 лет всколыхнула мир, ведь за свою долгую жизнь он успел покорить немало сердец уникальными дизайнами. Итальянец проявлял талант к творчеству еще с детства.

Дизайнер предпочитал, чтобы и его именовали "модным художником". OBOZ.UA решил рассказать несколько интересных факов о модельере, чьи наряды покорили рядовых покупателей и мировых знаменитостей.

Истоки таланта

Дед Роберто – Джузеппе Росси – был известным в регионе портретистом, а также преподавал живопись для юных девушек. Мать модельера с мировым именем – Роландо Фратини – вместе с дочерью Лиеттой основали ателье по пошиву одежды. Мода, рисование и искусство окружали Кавалли с детства, поэтому о другой профессии задуматься ему было сложно.

Брак с "Мисс Европа"

В начале 1970-х Кавалли изобрел и запатентовал новейшую процедуру нанесения рисунков на кожу, и уже тогда его имя стало узнаваемым, поэтому в 1977-м Роберто пригласили членом жюри конкурса красоты "Мисс Вселенная".

В Доминикане, где проходил финал, он сразу записал в фаворитки "Мисс Австрию" Еву Дюрингер. Но красавица заняла второе место, став первой вице-мисс. В том же году она стала полуфиналисткой конкурса "Мисс мира", а в 1978 году выиграла конкурс "Мисс Европа".

Австрийская модель посвятила себя помощи мужу с его бизнесом, поскольку тоже была талантливым модельером, но в 2010 году они развелись.

Многодетный отец

У итальянца осталось шестеро детей, самого младшего из которых – сына Джорджио – модному художнику родила моложе почти на 50 лет модель Сандра Нильссон в 2023 году. 5 его других наследников уже давно совершеннолетние.

Последние годы жизни и хобби

Хотя начинал Роберто Кавалли как дизайнер, к концу жизни он освоил новый бизнес и стал ресторатором. В 2002 году итальянец открыл свое первое кафе-магазин во Флоренции. Вскоре после этого в Милане открыло дверь кафе Just Cavalli.

Кроме этого, он увлекался автомобилями и быстрой ездой, любил управлять яхтой, получил правая пилота и купил в кредит вертолет, а еще разводил породистых скакунов. Последнее хобби отца, к слову, перенял его старший сын Томмазо, получивший профессиональное образование в этой области.

Кавалли в Киеве и троллинг Киркорова

В 2006 году Роберто Кавалли приехал в Киев, чтобы судить конкурс "Мисс Европа". В разговоре с журналистами в зале прозвучало имя путиниста Филиппа Киркорова, который уже несколько лет был лицом торговой марки Cavalli в России и гордился личным знакомством с метром. Итальянец лишь развел руками.

"Я не знаю эту даму", – сказал он, чем вызвал смех у собравшихся.

К слову, в платье модельера в свое время выступала предательница Ани Лорак, представляя Украину на Евровидении 2008 года.

Ранее OBOZ.UA писал, что Роберто Кавалли долго болел. Больше о его жизненном и карьерном пути – читайте по ссылке.