Женщина с 'бумажными губами' кардинально изменила внешность. Фото до и после

18-летняя англичанка Лили Томпстон стала звездой в соцсетях после того, как продемонстрировала свое кардинальное преображение. Девушку с детства оскорбляли хулиганы из-за слишком тонких "бумажных" губ, поэтому она решилась на их увеличение.

Своими изменениями во внешности Лили поделилась с пользователями TikTok. За несколько дней видео посмотрело больше 5 млн человек.

Томпстон рассказала, что в школьные годы не пользовалась популярностью среди мальчиков. В то время, когда подруги уже ходили на свидания, она сидела одна дома. В вирусном ролике девушка решилась показать себя в подростковом возрасте. На фоне своей старой фотографии она написала: "Не приглашайте ее никуда", добавив смайлик, который блюет.

Видео дня

Когда изображение исчезло, на его месте появилась измененная Лили. Блондинка с красивыми подкрученными локонами, длинными густыми ресницами, а главное пышными губами теперь наверняка не страдает из-за нехватки мужского внимания.

Видео англичанка подписала так: "Бумажные губы" заставили меня воспользоваться филлерами" (инъекционные препараты-наполнители в виде геля – ред.).

Подписчики оценили такую колоссальную разницу во внешности Лили и посоветовали ей больше никогда не обращать внимание на оскорбления хулиганов. Нашлись комментаторы, которые посчитали, что Томпстон не следовало видоизменять свою натуральную красоту из-за буллинга в школе.

Сама же англичанка вполне довольна своими новыми губами. В сети она часто демонстрирует совместные фото с бойфрендом и, кажется, ни о чем не жалеет.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 27-летняя модель из Киева Алена Омович изменила себя до неузнаваемости, чтобы выглядеть как всемирно известная звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Девушка вставила импланты в попу и грудь, увеличила губы, сделала ринопластику и еще несколько операций, однако признания и любви публики она так и не добилась. В сети ее ежедневно осуждают за неудачную пластику и "жуткую фигуру".