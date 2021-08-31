Женщина рассказала о романе с Джоном Кеннеди спустя 63 года после их знакомства: что известно

Американка Диана де Вег (Diana de Vegh) заявила, что была любовницей бывшего президента США Джона Кеннеди. Они познакомились в 1958 году, когда 20-летняя де Вег училась в Колледже Рэдклифф в Гарвардском университете.

Кеннеди приехал туда с предвыборной кампанией для переизбрания в американский Сенат. На тот момент ему было уже 40, тогда как юной студентке – 20. Об этом пишет издание Air Mail (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Женщина, которой уже исполнилось 83 года, говорит, что первое время политик называл ее "девушкой, в которой было что-то особенное".

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Они встречались на протяжении нескольких лет, пока Кеннеди не начал постепенно отдаляться от девушки. Диана жутко ревновала своего избранника к другим его любовницам, а также жене Жаклин Кеннеди.

83-летняя женщина решила рассказать об этой истории спустя долгих 63 года только потому, что сейчас набирает популярность движение под названием #MeToo. Ведь несмотря на то, что встречи с Кеннеди проходили по обоюдному согласию, она абсолютно уверена, что политик воспользовался своим более высоким положением.

Me Too – хештег, мгновенно распространившийся в социальных сетях в октябре 2017 года, подчеркивающий осуждение сексуального насилия и домогательств, получивший распространение в результате скандала и обвинений кинопродюсера Харви Вайнштейна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алина Кабаева, которую называют любовницей президента России Владимира Путина, появилась на публике в платье за 253 500 рублей (более 90 тысяч гривен). Дизайнер наряда – Оскар де ла Рента.