Женщина перестала закрашивать седину и постарела на 30 лет. Вирусное видео

Писательница и блогерша показала, как выглядят ее волосы после того, как она перестала закрашивать седину, и удивила своим возрастом пользователей сети. Дело в том, что с шевелюрой каштанового цвета автор ролика выглядит на 30 лет моложе, считают ее подписчики.

Женщина выложила смонтированное из коротких роликов видео в TikTok, на котором видно, что белые волосы за год почти перекрыли окрашенные. Спустя несколько недель пост набрал почти 18 млн просмотров и тысячи удивленных комментариев (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца ленты).

По словам автора, на самом деле ей 52 года, однако незнакомцы никогда не могут определить это по ее внешнему виду. Причиной этому она считает тщательный уход за кожей и защиту от прямых солнечных лучей.

Видео дня

Писательница призналась, что нервничала из-за того, как люди будут реагировать на ее решение отрастить натуральные волосы платинового цвета, ведь в ее возрасте седые пряди принято прятать.

"Так много внимания! Я люблю быть в центре внимания, но никогда не могла представить себе такое. Я не могу обрабатывать такие большие цифры. Спасибо вам!", – написала она под роликом с многомиллионными просмотрами.

Подписчики 52-летней блогерши пришли в восторг, когда поняли, что перед ними женщина в возрасте, а не юная тиктокерша. "Девушка, ты буквально выглядишь на 20 лет", "Я бы хотела выглядеть так же, когда стану старше", "Ты выглядишь горячо", – говорится в сообщениях.

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