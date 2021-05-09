Жена Монатика растрогала фанатов снимком с мужем

Жена известного украинского исполнителя MONATIK'a (Дмитрия Монатика) Ирина опубликовала редкий кадр со своим мужем. Артисты показали чувственный снимок с отдыха в Турции.

Соответствующее фото появилось на официальной странице супруги Монатика в Instagram. На снимке видно, как Ирина обнимает Дмитрия и нежно целует его.

"Моя любовь", – трогательно подписала кадр супруга Монатика.

Поклонники растрогались чувственным снимком жены артиста и засыпали пару комплиментами.

"Мои любимые", "Вы оба пример, на который хочется равняться", "Какие же вы невероятные", – писали под снимком фанаты.

Коротко о знаменитости:

Дмитрий Монатик – украинский певец, танцор, хореограф, автор песен, композитор.

Наставник украинского вокального талант-шоу "Голос. Діти" (2016, 2017) и "Голос країни" (2019, 2020).

В 2016 и 2019 годах стал победителем в номинации "Певец года" по версии украинской музыкальной премии "M1 Music Awards".

9 мая 2017 года англоязычной версией песни "Кружит" ("Spinning") открыл первый полуфинал 62-го международного конкурса песни "Евровидение", проходившего в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ показали, как выглядит дом Монатика под Киевом в поселке Крюковщина.