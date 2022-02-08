Жена Комарова показала, как выглядела в школе

Известная украинская телеведущая, модель и супруга Дмитрия Комарова Александра Кучеренко поделилась с фанатами архивным снимком со школьных времен. В кадре знаменитости 17 лет.

Соответствующее фото Александра Кучеренко опубликовала на личной странице в Instagram. "Тогда я мечтала переехать в Киев, учиться журналистике и впоследствии работать на телевидении", – написала она (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованном кадре Александра изображена в шапке-ушанке, черном пальто и лаковых сапогах. Она широко улыбалась и сидела на скамье в парке.

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Телеведущая подняла важную тему, о том, когда подросток принимает решение кем ему быть в жизни.

"В своем выборе мы отталкивались от возможностей, которые видели вокруг, от советов друзей и примера родителей. По окончанию школы мы были уверены: вдруг что – родные всегда поддержат и помогут с поиском работы", – написала Кучеренко.

Однако, по ее словам, есть подростки "интернатной системы воспитания", которые не знают, к чему стремится, чем заниматься в жизни и что такое резюме.

"Не видят перед собой пример для подражания, перспектив развития и не умеют делать осознанный выбор", – написала телеведущая.

Она сказала, что готова "громко говорить" о тех компаниях, которые готовы дать работу подростка-сироту.

Коротко о знаменитости:

Александра Кучеренко – 24-летняя обладательница титула "Мисс Украина-2016", украинский журналист, ведущая, танцовщица, фотомодель. Родом из Днепра. В 2017 году стала куратором благотворительного проекта "Наставничество". В июне 2019 года Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров сообщили о тайной свадьбе в Киеве и венчании в Иерусалиме.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Александра Кучеренко раскрыла секрет, как она не набирает вес. По ее словам, она придерживается принципа – чем проще еда, тем она полезнее.