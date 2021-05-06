Жена Гейтса арендовала остров, чтобы спрятаться с детьми от СМИ

Известный американский миллиардер, сооснователь Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда, которые решили развестись после 27 лет брака, хотели объявить о разрыве отношений еще в марте, но адвокаты остановили пару. Супруга знаменитости даже арендовала частный карибский остров Каливиньи стоимостью 132 тыс. долларов в сутки, чтобы потом спрятаться там со своими детьми от прессы.

Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Отмечается, что дети звездной пары "очень злы" на своего отца, по какой именно причине – пока неизвестно.

По информации источника, раскол в отношениях Гейтсов носит резкий характер. Также сообщается, что пара достигла финансового урегулирования до того, как она объявила о разводе.

На острове, который арендовала Мелинда, расположен дом под названием The Overhang, в котором есть места на 18 человек и три пляжных коттеджа. Там присутствуют повара, частные тренера, учителя йоги, а также есть яхты и водные виды спорта.

В 2000 году остров приобрел французский миллионер Жорж Коэн для своей жены Мартин. Ранее его арендовала семья Кардашьян, а также Джастин Бибер провел там свой 21-й день рождения в 2015 году.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Билл Гейтс, который недавно объявил о разводе со своей супругой Мелиндой, помимо состояния в 130,5 млрд долларов также имеет трехэтажный дом на берегу океана в Северной Каролине, который можно арендовать на время отпуска. Раньше знаменитость отдыхал здесь с бывшей возлюбленной Энн Винблад.