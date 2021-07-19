Жена Джеджулы впервые показала лицо их общей дочери. Фото

Супруга украинского телеведущего Андрея Джеджулы – Юлия Леус – поделилась с поклонниками снимками, на которых впервые засветила лицо их общей дочери Адель. Редкие кадры женщина опубликовала в честь своего 35-летия.

Соответствующие фото Леус разместила на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). На снимках дочь Джеджулы была одета в бело-голубое платье с клетчатым принтом и шляпку.

Сама же супруга знаменитости позировала с девочкой в голубом костюме, а также она распустила волосы и сделала легкий дневной макияж.

"Спасибо Богу за все, за все испытания, они меня сделали сильнее и мудрее, спасибо людям, которые были рядом в трудные минуты. Я все помню и безумно ценю. Спасибо моим родным и близким, я без вас не справилась бы. И теперь я уверена, что все будет по-другому", – подписала фото Леус.

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К слову, Андрей Джеджула и Юлия Леус зарегистрировали брак в октябре 2017 года. Свадьба и венчание прошли в Киеве. Впоследствии пара рассталась, а уже через 49 дней после расторжения отношений помирилась и снова поженилась 31 декабря 2019 года. У супругов есть дети от предыдущих браков: у Андрея – 11-летний сын Даниэль, а у Юлии – 18-летняя дочь Ангелина.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, известный телеведущий Андрей Джеджула заявил, что его супруга Юлия Леус запрещает видеться с их общей дочерью. По словам знаменитости, он сможет встретиться с ребенком только через суд.