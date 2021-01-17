Жена Дмитрия Ступки показала, как выглядит после ринопластики. Видео

Жена украинского актера Дмитрия Ступки, телеведущая Полина Логунова показала поклонникам, как выглядит ее нос после операции. Как известно, знаменитость решила сделать ринопластику.

Это связно с тем, что у нее было искривление перегородки носа. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Логуновой, операция прошла успешно, и она никак не повлияла плохо на здоровье женщины. На данный момент у ведущей есть синяки и отек, но со временем они пройдут.

Кроме того, супруга Ступки отметила, что необходимо массажировать левую сторону носа, так как именно там было искривление.

Знаменитость добавила, что сейчас она наконец-то дышит полным носом, а когда сойдут отеки – будет лучше видно форму.

Напомним, Полина Логунова – это телеведущая, которая в 2009 году переехала из Беларуси в Украину, и продолжила свою карьеру. Начиная с 2014-го года Логунова работала моделью. В апреле 2015-го снялась для обложки журнала XXL.

В 2016 году ведущая вышла замуж за внука актера Богдана Ступки Дмитрия. Фамилию мужа не взяла. А в апреле 2017-го родила дочь Богдану.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Полина Логунова заявила, что пока не готова к рождению второго ребенка, а также рассказала о конфликтах в семье.