Жена Бибера появилась на публике в куртке украинского бренда. Фото

СМИ запечатлели супругу популярного певца Джастина Бибера, американскую модель Хейли Болдуин в пуховой куртке украинского бренда IENKI IENKI.

В стильном образе знаменитость поймали папарацци на улице. Девушка шла на занятия пилатесом в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает "Новое время" (фото можно посмотреть ниже).

Так, для выхода на публику Болдуин выбрала объемную куртку модели Dunlope Jacket украинского бренда IENKI IENKI. Также она надела черные леггинсы Year of ours и кеды Nike модели Air Force.

Стоит отметить, что IENKI IENKI – украинская дизайнерская компания модных пуховиков и другой верхней одежды из качественных материалов для мужчин, женщин и детей.

Хейли Болдуин – американская модель. Представительница голливудской династии и младшая дочь актера Стивена Болдуина. В мае 2017 года возглавила список самых красивых женщин в мире по версии журнала Maxim, а в ноябре 2017 получила титул "Самая влиятельная девушка в мире стиля". С июля 2018 года является креативным директором компании Adidas.

С 2018 года Болдуин замужем за известным певцом Джастином Бибером.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джастин Бибер опубликовал в сети эротический снимок с супругой, моделью Хейли Болдуин.