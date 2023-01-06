Жена Беднякова поделилась фото с двухмесячным сыном и подросшей дочерью: вместо коробок должен был сидеть наш папа

Война разделила многие семьи. Такая ситуация случилась и с телеведущим Андреем Бедняковым, который отправил свою жену с двумя детьми в США, а сам остался в Украине. Настя Короткая первый раз в новом году вышла на связь с поклонниками и показала теплый новогодний кадр с сыном Остапом и дочерью Ксенией.

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Фотографию супруга шоумена разместила в Instagram. На нем Анастасия позировала в желтом свитере и широких зеленых штанах с узором. Бывшая ведущая "Орел и Решка" держит на руках сына, которого родила 20 октября 2022 года, а сзади ее крепко обнимает маленькая копия Беднякова – семилетняя Ксюша (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Семью запечатлели на фоне украшенной елки, камина и новогодних подарков в праздничной упаковке. Рядом со знаменитостью разместился четвероногий любимец Буфа. Настя Короткая отметила, что теперь все украинцы перестали жить в идеальном мире, где отцы воспитывают своих детей и проводят все свободное время с ними.

"На этом фото, вместо коробок, должен был сидеть наш папа и искренне улыбаться, держа на руках Остапа! Но это в идеальном мире, в котором мы больше не живем! А в нашем реальном мире мы не жалуемся, мы просто ждем. Как сказала мне подруга: "Я не желаю нам победы. Зачем желать то, что и так произойдет", – написала под постом Короткая.

Подписчики поддержали молодую маму в комментариях, заверив, что скоро война закончится и их семья вновь воссоединится: "Желаю вам скорее сделать фото вчетвером", "Теперь такие фото почти в каждой семье! И поцелуй в экран, вместо обычного", "Скорейшей победы и вашего папу рядом".

К слову, на втором снимке Настя показала, как она говорила по видеосвязи с мужем, и он отправил ей поцелуй через несколько тысяч километров.

Как писал OBOZREVATEL, Тарас Тополя, который также был вынужден расстаться со своей семьей на время войны, назвал две главные причины своей ненависти к россиянам. Он подавлен из-за того, что оккупанты забрали детство у маленьких украинцев.

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