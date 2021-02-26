Земфира выпустила первый за 8 лет альбом: в нем есть песня "Крым"
Российская певица Земфира выпустила первый за последние восемь лет студийный альбом под названием "Бордерлайн".
Об этом говорится на странице официального фан-аккаунта артистки в Instagram. Всего в новой пластинке Земфиры имеется 12 треков, в том числе "Остин", клип на который был выпущен 19 февраля, и впервые представленный еще весной 2020 года "Крым" (чтобы прослушать, доскролльте новость до конца).
Напомним, что "Бордерлайн" – седьмой полноформатный студийный альбом певицы и первый за восемь лет. Предыдущая работа – "Жить в твоей голове" – вышла в феврале 2013 года. Новая работа Земфиры доступна на сервисах Spotify, AppleMusic, YouTube Music, Dezeer.
Земфира (полное имя Земфира Рамазанова) – российская рок-певица, композитор и музыкант родом из Уфы. В 1998 году она переехала в Москву, где спустя год выпустила первый студийный альбом "Zемфира".
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Земфира презентовала новую песню под названием "Злой человек". Композиция является саундреком к фильму режиссера, актрисы Ренаты Литвиновой "Северный ветер".
Также певица представила трек "Джозеф" – свою первую песню с 2013 года, в основу которой вошли стихотворения Иосифа Бродского "Новые стансы к Августе" и "Румянцевой победам".
Песню Земфиры под названием "Крым" раскритиковали в сети. В композиции она всего лишь раз упомянула название полуострова.