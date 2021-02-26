Земфира выпустила первый за 8 лет альбом: в нем есть песня "Крым"

Российская певица Земфира выпустила первый за последние восемь лет студийный альбом под названием "Бордерлайн".

Об этом говорится на странице официального фан-аккаунта артистки в Instagram. Всего в новой пластинке Земфиры имеется 12 треков, в том числе "Остин", клип на который был выпущен 19 февраля, и впервые представленный еще весной 2020 года "Крым" (чтобы прослушать, доскролльте новость до конца).

Напомним, что "Бордерлайн" – седьмой полноформатный студийный альбом певицы и первый за восемь лет. Предыдущая работа – "Жить в твоей голове" – вышла в феврале 2013 года. Новая работа Земфиры доступна на сервисах Spotify, AppleMusic, YouTube Music, Dezeer.

Земфира (полное имя Земфира Рамазанова) – российская рок-певица, композитор и музыкант родом из Уфы. В 1998 году она переехала в Москву, где спустя год выпустила первый студийный альбом "Zемфира".

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