Земфира выпустила первый за 8 лет альбом: в нем есть песня "Крым"

Юля Ухина
Юля Ухина
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Земфира выпустила новый альбом 'Бордерлайн'

Российская певица Земфира выпустила первый за последние восемь лет студийный альбом под названием "Бордерлайн".

Об этом говорится на странице официального фан-аккаунта артистки в Instagram. Всего в новой пластинке Земфиры имеется 12 треков, в том числе "Остин", клип на который был выпущен 19 февраля, и впервые представленный еще весной 2020 года "Крым" (чтобы прослушать, доскролльте новость до конца).

Земфира выпустила новый альбом "Бордерлайн"

Напомним, что "Бордерлайн" – седьмой полноформатный студийный альбом певицы и первый за восемь лет. Предыдущая работа – "Жить в твоей голове" – вышла в феврале 2013 года. Новая работа Земфиры доступна на сервисах Spotify, AppleMusic, YouTube Music, Dezeer.

Земфира (полное имя Земфира Рамазанова) – российская рок-певица, композитор и музыкант родом из Уфы. В 1998 году она переехала в Москву, где спустя год выпустила первый студийный альбом "Zемфира".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее Земфира презентовала новую песню под названием "Злой человек". Композиция является саундреком к фильму режиссера, актрисы Ренаты Литвиновой "Северный ветер".

  • Также певица представила трек "Джозеф" – свою первую песню с 2013 года, в основу которой вошли стихотворения Иосифа Бродского "Новые стансы к Августе" и "Румянцевой победам".

  • Песню Земфиры под названием "Крым" раскритиковали в сети. В композиции она всего лишь раз упомянула название полуострова.

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