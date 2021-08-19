Земфира – о профессии артиста во время пандемии: я больше ничего не хочу

Российская исполнительница Земфира призналась, что пандемия коронавируса "уничтожила ее профессию". По словам звезды, она со своей командой провела множество репетиций, однако концертов из-за карантина нет. А те, что планировались, были отменены.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала соответствующее stories. Она отметила, что настало время, когда мало что понятно и теперь она не хочет ничего – ни концертов, ничего абсолютно (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Времена, конечно, темные – абсолютно ничего не понятно. Предлагающие мне сыграть онлайн – за чей счет, господа? Пандемия жестко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. Честно признаться, я больше ничего не хочу – ни концертов, ничего", – разоткровенничалась певица.

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"В этом году не было ни одного концерта и теперь вот сорвалось выступление в Испании. Играть онлайн-концерт для двух сознательных и двадцати пиратов я не готова", – добавила она.

Земфира также объяснила, что продолжит заниматься творчеством, но давать концерты пока в ее планы не входит.

Коротко о знаменитости:

Земфира – российская рок-певица, музыкант, композитор, продюсер и автор песен. Лидер группы "Zемфира".

Исполнительница отличается перфекционизмом в работе, жесткими разногласиями с музыкальными продюсерами. Поэтому она часто продюсирует свои альбомы сама. Музыкальный стиль Земфиры относят к жанрам рока и поп-рока. В ее музыке находят влияние как гитарного попа, так и гармоний джаза и босса-новы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Земфира выпустила первый за последние восемь лет студийный альбом под названием "Бордерлайн". Всего в новой пластинке Земфиры имеется 12 треков, в том числе "Остин", клип на который был выпущен 19 февраля, и впервые представленный еще весной 2020 года "Крым".